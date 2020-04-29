Закладку садов интенсивного типа проведут на территориях порядка 90 личных хозяйств в КЧР

ЧЕРКЕССК, 29 апреля. /ТАСС/. Мини-сады интенсивного типа высадят на территориях порядка 90 личных подсобных хозяйств в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства КЧР.

"В текущем году три кооператива - порядка 90 личных подворных хозяйств получат грант на закладку садов интенсивного типа", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что конкурсный отбор на получение грантов прошли три кооператива, в том числе "Алма" из Ногайского района, "Сады Прикубанского района" и кооператив "Адиюх" Хабезского района. "Реализация программы дает возможность сельскому населению работать и зарабатывать на своей земле, занимаясь любимым делом. Конечным результатом реализации программы станут повышение качества жизни населения республики за счет создания новых рабочих мест, обеспечение населения республики качественной плодовой продукцией отечественного производства, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок района, увеличение валового сбора продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах", - добавила собеседница агентства.

Реализация пилотного проекта по закладке мини-садов интенсивного типа на ЛПХ началась в июне 2019 года в Урупском районе для 45 членов сельскохозяйственного кооператива "Сады Предгорья". Проект создан Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина, ученые будут осуществлять поддержку проекта.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 тонн фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.

В 2019-2021 годах компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более миллиарда рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.