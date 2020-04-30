Во всех районах Сахалинской области к 1 июля запустят систему мониторинга качества воздуха

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены к 1 июля этого года запустить систему мониторинга качества воздуха во всех муниципалитетах региона. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель островного правительства.

Мониторинг будет осуществляться автоматическими модульными микростанциями с помощью системы "Безопасный город". Их разместят во всех 18 районах области. Ранее островные власти сообщали ТАСС о том, что с конца лета 2019 года три такие станции заработали в тестовом режиме в городах Южно-Сахалинске и Корсакове на юге Сахалина. Для Сахалинской области вопрос чистоты воздуха является очень актуальным в основном из-за большого количества автомобилей, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу.

"К 1 июля во всех районах Сахалинской области будет работать система мониторинга качества воздуха", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, всего планируется установить 34 модульные микростанции. Специальные датчики будут сравнивать показатели состояния городской среды, определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ. Станции будут интегрированы не только в систему "Безопасный город", но и соединены с системой аналитики экологии региона. На основе показателей приборов планируется составить постоянно обновляющуюся карту загрязнения воздуха в Сахалинской области. Все данные будут находиться в открытом доступе для населения.

"Следить за состоянием воздуха в регионе необходимо. В первую очередь это поможет оперативно реагировать на разного рода изменения и устранять проблемы. Сейчас нельзя сказать, что в Сахалинской области удовлетворительно чистый воздух. Очень много выхлопных газов от транспорта, много пыли. Особенно это чувствуется, когда выезжаешь куда-то в сельскую местность и начинаешь легче дышать", - прокомментировали в правительстве.

Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее загрязненный воздух на островах зафиксирован в Южно-Сахалинске и Корсакове. Именно поэтому первые тестовые станции были запущены на территории именно этих городских округов.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).