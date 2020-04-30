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В Приморье к декабрю восстановят две трети дорог, поврежденных паводком 2019 года

Сейчас на всех участках дорог организовали безопасный проезд

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Приморские специалисты намерены до конца этого года восстановить более 44 км дорог, поврежденных паводком в 2019 году, сообщили ТАСС в Минтрансе региона.

"Всего [паводком 2019 года] повреждено 68,65 километров автомобильных дорог <...>, 19 мостов, 35 водопропускных труб на общую сумму 302 млн 299,978 тыс. рублей. На 1 января 2020 года восстановлено 24,39 км поврежденных автомобильных дорог. <...> В 2020 году необходимо выполнить работы по восстановлению 44,26 км поврежденных автомобильных дорог регионального значения", - сообщили в региональном Минтрансе.

Там уточнили, что автодороги и сооружения на них восстановят до декабря. Сейчас на всех участках дорог обеспечен безопасный проезд, объектов, которые после паводка не подлежали бы восстановлению, на дорогах между населенными пунктами нет. В Минтрансе ТАСС сообщили, что после заявки властей региона, поданной в декабре 2019 года, Приморье из резервного фонда правительства РФ получило 70 млн рублей на условии софинансирования из краевого бюджета в размере 30 млн рублей. По данным на начало 2020 года, средства федерального бюджета были использованы на 35,6%.

Кроме того, были заключены два госконтракта на проведение аварийно-восстановительных работ на общую сумму 95 млн 300 тыс. рублей. Пока было использовано 59,7 млн рублей или 62,6% из них. Таким образом, уточнили в министерстве, остаток средств сейчас составляет 182,1 млн рублей.

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых проживали около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Уссурийск. В частности, были подтоплены дороги в Хасанском районе на юге региона, в Надеждинском районе недалеко от Владивостока, участок дороги в районе поселка Смоляниново на коротком пути из Владивостока в Находку.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов в начале недели потребовал ускорить ремонт дорог, пострадавших от паводков в прошлом году.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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