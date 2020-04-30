Новые маршруты, чистые пляжи и цветочные календари: СКФО готовится к туристическому сезону

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Туристические города Северного Кавказа высаживают тысячи тюльпанов и петуний, убирают парки и пляжи, а также разрабатывают новые пешеходные маршруты в расчете на скорое возвращение туристов. К открытию сезона, которое, как надеются власти, должно состояться в начале лета, ремонтируют бюветы и исторические здания, благоустраивают улицы и скверы, сообщили ТАСС представители городских администраций.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания до 1 июня 2020 года.

Курорты в цвету

В городах-курортах Кавминвод - Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, которые привлекают большее число туристов своей целебной минеральной водой, лечебными грязями и особыми климатическими условиями, городские службы работают в обычном режиме. Коммунальщики высаживают клумбы, убирают в скверах и парках, проводят акарицидную обработку территории от клещей. "Несмотря на то, что у нас фактически нет ни одного отдыхающего, мы работы по благоустройству не останавливали и будем продолжать. Наша задача - сохранить в надлежащем состоянии весь наш город, наши улицу и быть готовыми к приему отдыхающих и туристов в любой день, начиная с 1 июня 2020 года", - сказал ТАСС глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.

На улицах Кисловодска уже провели плановую обрезку и кронирование деревьев, а на клумбах высадили более 400 тыс. тюльпанов, бегоний и виол. "В этом году мы посадим в целом около 2 тыс. деревьев. На данный момент высадили 90 хвойных деревьев на въезде в город в районе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где планируем приступить к работам по благоустройству набережной. В центре города посадили 30 крымских сосен, еще высадим стелющийся можжевельник", - рассказал ТАСС начальник управления городского хозяйства администрации Кисловодска Владимир Соболев.

В Пятигорске, несмотря на карантин, на бульваре Гагарина высажено 600 саженцев деревьев и кустарников. "Впервые за многие годы в парке "Цветник" (после его благоустройства за счет средств курортного сбора в 2019 году - прим. ТАСС) зацвело 70 тыс. тюльпанов и гиацинтов на площади 970 квадратных метров, также здесь зацвели магнолии Суланжа и сливы Писсарди", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В Железноводске озеленители с 1 мая приступят к созданию цветочного календаря Победы, площадь которого составит 60 квадратных метров. "Календарь украсят тематические красные сальвии, бальзамины и петунии. Флористы планируют использовать также и коричнево-желтый колеус <...>. Всего озеленители используют более 300 цветов, которые выращиваются в нашей муниципальной оранжерее", - сказал Моисеев.

В Парке Победы в Ессентуках зазеленели прижившиеся газоны, перенесенные с футбольного поля спортивного комплекса "Ессентуки Арена", на котором в 2019 году тренировалась во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии. Как рассказали в администрации города-курорта, позаботились коммунальщики и о птицах и белках, которые живут в парках Победы и Лечебном. Специально для них изготовили и установили 30 новых кормушек с угощением.

Власти отмечают, что содержать в чистоте парки, скверы, аллеи и территорию, которая к ним прилегает, стало проще, и связывают это с режимом самоизоляции. "После выходных в популярные у наших жителей места приходилось направлять целый десант коммунальщиков и волонтеров, чтобы убрать последствия активного отдыха - одноразовая посуда, пластиковые упаковки, пищевые отходы. Сейчас ситуация изменилась, мусора стало гораздо меньше", - рассказал глава Железноводска.

Чистота в скверах и ремонт бюветов

Помимо озеленительных работ в Кавминводах в период отсутствия отдыхающих активно ремонтируют курортную инфраструктуру. Так, в Пятигорске проводятся работы по благоустройству парка "Эммануэлевский", приводится в порядок сквер имени Юрия Гагарина.