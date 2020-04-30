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Пандемия коронавируса нового типа

Новые маршруты, чистые пляжи и цветочные календари: СКФО готовится к туристическому сезону

На Кавказе надеются, что с 1 июня ограничения будут сняты
Описание
© Антон Подгайко/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Туристические города Северного Кавказа высаживают тысячи тюльпанов и петуний, убирают парки и пляжи, а также разрабатывают новые пешеходные маршруты в расчете на скорое возвращение туристов. К открытию сезона, которое, как надеются власти, должно состояться в начале лета, ремонтируют бюветы и исторические здания, благоустраивают улицы и скверы, сообщили ТАСС представители городских администраций.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания до 1 июня 2020 года.

Курорты в цвету

В городах-курортах Кавминвод - Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, которые привлекают большее число туристов своей целебной минеральной водой, лечебными грязями и особыми климатическими условиями, городские службы работают в обычном режиме. Коммунальщики высаживают клумбы, убирают в скверах и парках, проводят акарицидную обработку территории от клещей. "Несмотря на то, что у нас фактически нет ни одного отдыхающего, мы работы по благоустройству не останавливали и будем продолжать. Наша задача - сохранить в надлежащем состоянии весь наш город, наши улицу и быть готовыми к приему отдыхающих и туристов в любой день, начиная с 1 июня 2020 года", - сказал ТАСС глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев.

На улицах Кисловодска уже провели плановую обрезку и кронирование деревьев, а на клумбах высадили более 400 тыс. тюльпанов, бегоний и виол. "В этом году мы посадим в целом около 2 тыс. деревьев. На данный момент высадили 90 хвойных деревьев на въезде в город в районе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где планируем приступить к работам по благоустройству набережной. В центре города посадили 30 крымских сосен, еще высадим стелющийся можжевельник", - рассказал ТАСС начальник управления городского хозяйства администрации Кисловодска Владимир Соболев.

В Пятигорске, несмотря на карантин, на бульваре Гагарина высажено 600 саженцев деревьев и кустарников. "Впервые за многие годы в парке "Цветник" (после его благоустройства за счет средств курортного сбора в 2019 году - прим. ТАСС) зацвело 70 тыс. тюльпанов и гиацинтов на площади 970 квадратных метров, также здесь зацвели магнолии Суланжа и сливы Писсарди", - сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В Железноводске озеленители с 1 мая приступят к созданию цветочного календаря Победы, площадь которого составит 60 квадратных метров. "Календарь украсят тематические красные сальвии, бальзамины и петунии. Флористы планируют использовать также и коричнево-желтый колеус <...>. Всего озеленители используют более 300 цветов, которые выращиваются в нашей муниципальной оранжерее", - сказал Моисеев.

В Парке Победы в Ессентуках зазеленели прижившиеся газоны, перенесенные с футбольного поля спортивного комплекса "Ессентуки Арена", на котором в 2019 году тренировалась во время чемпионата мира по футболу сборная Нигерии. Как рассказали в администрации города-курорта, позаботились коммунальщики и о птицах и белках, которые живут в парках Победы и Лечебном. Специально для них изготовили и установили 30 новых кормушек с угощением.

Власти отмечают, что содержать в чистоте парки, скверы, аллеи и территорию, которая к ним прилегает, стало проще, и связывают это с режимом самоизоляции. "После выходных в популярные у наших жителей места приходилось направлять целый десант коммунальщиков и волонтеров, чтобы убрать последствия активного отдыха - одноразовая посуда, пластиковые упаковки, пищевые отходы. Сейчас ситуация изменилась, мусора стало гораздо меньше", - рассказал глава Железноводска.

Чистота в скверах и ремонт бюветов

Помимо озеленительных работ в Кавминводах в период отсутствия отдыхающих активно ремонтируют курортную инфраструктуру. Так, в Пятигорске проводятся работы по благоустройству парка "Эммануэлевский", приводится в порядок сквер имени Юрия Гагарина.

Описание
© Антон Подгайко/ТАСС

В курортных Ессентуках ремонтируют аллеи в сквере в районе школы №5. Там появятся спортивные площадки, установят уличное освещение, новые лавочки и детские площадки.

В Железноводске впервые за 50 лет благоустраивают Курортное озеро в нижней части Каскадной лестницы, ремонтируют бюветы и планируют привести в порядок старую часть Каскадной лестницы. "Мы закончили проектирование старой Каскадной лестницы, которая является памятником архитектуры, ждем поддержки краевого правительства, чтобы начать ее реставрацию. Наша цель - чтобы 680 метров старой и новой лестницы приобрели единый гармоничный облик", - рассказали в городской администрации.

В Кисловодске сделали пешеходной зону на ул. Коминтерна, благоустроили ул. Хаджаева и сквер Ксении Ге, приступают к благоустройству мемориального комплекса "Журавли". Проводятся работы по озеленению и благоустройству на Малой Каскадной лестнице и на улице Герцена. Кроме того, в этом году за счет средств курортного сбора планируется разработать проектно-сметную документацию по реконструкции фасадов исторических зданий Народного дома, Торгового дома Тер-Погосова и отеля "Централь", построенных в начале XX века.

Новые маршруты древнего Дербента

В одном из древнейших городов России и мира Дербенте, который находится на побережье Каспийского моря, также готовятся к туристическому сезону. Как рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации, к открытию сезона пляжи на берегу Каспийского моря будут очищены от мусора, на них установят лежаки, приведут в порядок раздевалки и систему водоснабжения. "Перечисленная мебель и техника уже имеется, поэтому работы обойдутся в минимальную сумму", - уточнила представитель в пресс-службе.

В администрации также сообщили, что к новому сезону разрабатывается новый туристический пешеходный маршрут от крепости Нарын-Кала до берега Каспийского моря, который позволит туристам увидеть все достопримечательности города. "Несколько месяцев назад состоялось торжественное открытие двух реконструированных общественных пространств города - 8 и 9 магалов, а также переулка Казем-Бека. Переулок превратился в широкий пешеходный бульвар, а магалы - кварталы, прилегающие к цитадели Нарын-Кала, погрузились в еще большую атмосферу старинных восточных улиц", - рассказала собеседница агентства.

В этом году в Дербенте появится еще одна достопримечательность - реконструированное здание Пассажа, построенное в 1927 году. Долгое время оно находилось в заброшенном состоянии, однако после встречи главы города Хизри Абакарова с собственниками здания было решено начать его реконструкцию, которую планируют завершить к лету. В Пассаже создадут атмосферу крытого восточного базара, которая, как рассчитывают городские власти, привлечет туристов.

Подготавливают к сезону и парки Дербента - здесь ведется побелка деревьев, замена грунта на газонах, в мае на клумбах будут высажены цветы. Также в городе ведутся работы по благоустройству кладбищ, в том числе одного из древнейших кладбищ Кавказа - "Кырхляр". Начата реконструкция парка им. Низами Гянджеви, где планируется построить большой мультимедийный фонтан, аналогов которого в мире не будет - завершить работы предполагают ближе к зиме этого года.

Ожидание туристов

Власти городов-курортов готовы встречать отдыхающих сразу же, как только отменят все ограничительные режимы. "Для нас возврат туристов очень важен, потому что город-курорт Железноводск фактически является туристическим моногородом, у нас нет заводов, производств, больших предприятий, у нас только санаторно-курортный комплекс. Надеемся, что с 1 июня ограничения будут сняты", - сказал глава курорта.

В санаториях Кисловодска также ждут возвращения отдыхающих к лету. "На июнь забронированы места, из всей брони только 17% отказались. Остальные бронь не отменяют, если к 1 июня снимут ограничения, то туристы приедут к нам", - сказали ТАСС в городской администрации.

Глава Ессентуков Александр Некристов рассказал, что посещение санаториев для некоторых людей является жизненно необходимым. "У нас курорт связан с оздоровлением. Некоторым просто жизненно необходимо каждый год приезжать к нам, чтобы поддержать организм в порядке. Мы рассчитываем на то, что до 1 июня волна с эпидемией пройдет, ситуация стабилизируется и мы сможем открыться", - сказал он.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, городские власти Дербента рассчитывают на рост числа туристов на 15-20%. Таких показателей планируют достичь за счет реализации программы по благоустройству города, созданию интересных развлекательных и образовательных площадок, развитию событийного туризма, а также благодаря активной рекламе туристических объектов и сотрудничеству с федеральными и региональными туристическими операторами. "Высокий" сезон в городе начинается ближе к лету.

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