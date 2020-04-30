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Детские игровые комплексы и велосипедную дорожку построят в станице Ставрополья

На центральной аллее уложат тротуарную плитку, установят новые скамьи, урны и фонари

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края благоустроят центральную аллею в станице Ессентукской в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". Там построят детские игровые комплексы и велосипедную дорожку, сообщила в четверг пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Аллея по улице Набережной протяженностью более 900 метров в станице Ессентукской Предгорного района в этом году получит новую жизнь. Ее благоустройство стало возможным благодаря проекту по формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе работ демонтируют старое покрытие на пешеходных дорожках и заменят его на тротуарную плитку. Установят новые скамьи, урны и фонари. Создадут комфортные и безопасные детские игровые комплексы.

Отмечается, что по всему периметру аллеи проложат велосипедную дорожку. Также займутся и озеленением пространства.

Министерство сообщает, что аллея расположена по двум сторонам улицы и является излюбленным местом отдыха местных жителей. Также в шаговой доступности от аллеи находится мемориал "Вечный огонь", стадион и парк.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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