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Пандемия коронавируса нового типа

Больницы Ингушетии обеспечены медикаментами для борьбы с коронавирусом на месяц вперед

В республике также хороший показатель по обеспеченности больниц масками, противочумными костюмами и прочими средствами индивидуальной защиты

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Медучреждения Ингушетии, в которых проходят лечение от коронавируса жители региона, оснащены необходимыми медикаментами на месяц вперед. Об этом журналистам сообщил замруководителя "Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" (ФГБУ "НМИЦ ФПИ") Минздрава России Владимир Тестов, который прибыл в Ингушетию в группе медиков из Москвы для оказания консультативной и методической помощи пациентам и врачам региона.

"Это новая инфекция и достаточного количества лекарств для нее физически нет нигде в мире, это проблема всех стран, где есть эпидемия коронавируса. Я должен сказать, что в вашей республике, благодаря стараниям вашего правительства и Минздрава, лекарства есть на всех больных. Министерство умудрилось закупить все основные препараты для лечения и имеет запас почти на месяц, это очень хороший результат, поскольку мы сталкиваемся по многим субъектам с тяжелым дефицитом этих препаратов", - сказал Тестов.

По его словам, в регионе также хороший показатель по обеспеченности больниц масками, противочумными костюмами и прочими средствами индивидуальной защиты. "Второй серьезный момент, также объективный, это средства индивидуальной защиты, вы тоже подготовлены, у вас хорошая обеспеченность средствами и тоже в отличие от многих субъектов РФ", - добавил Тестов.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали ТАСС, что Ингушетия на данный момент находится на пике по числу зараженных коронавирусом. Также в ведомстве прогнозируют спад заболеваемости в регионе через 1,5-2 недели.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 722 инфицированных, из которых 311 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 61 человек, из них 20 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 22 человека, выздоровели 129.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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