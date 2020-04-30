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Пандемия коронавируса нового типа

Депутаты Ставрополья утвердили выплаты в 1 млн рублей медикам в случае заражения COVID-19

В случае смерти медработника, его семье будет выплачено 3 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края утвердили введение в регионе выплат в 1 млн рублей медицинским работникам в случае заражения коронавирусом. В случае смерти медработника, его семье будет выплачено 3 млн рублей, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко.

"Законопроектом предлагается утвердить следующие размеры единовременного социального пособия: 1 млн рублей медицинскому работнику или иному работнику в случае его заражения коронавирусной инфекцией, 3 млн рублей членам семьи медицинского работника или иного работника, умершего в результате заражения коронавирусной инфекцией", - сказал он, представляя законопроект на заседании парламента.

Согласно документу, выплаты будут предоставляться медицинским работникам в случае надлежащего исполнения ими трудовых обязанностей. Меры соцгарантий распространяются на сотрудников государственных и частных учреждений здравоохранения, где проходит лечение, диагностика, транспортировка пациентов с коронавирусом и так далее. Выплачивать пособия будут из резервного фонда краевого правительства, начислены они могут быть, начиная с даты введения в крае режима повышенной готовности 18 марта 2020 года.

Парламентарии единогласно утвердили законопроект сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. "Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все были здоровы, но ситуация на сегодня уже такова, что нам придется делать эти выплаты. Если что-то будет не так, мы всегда можем его оперативно скорректировать, чтобы только никто у нас не остался без поддержки", - отметил председатель парламента края Геннадий Ягубов.

Как сообщил в четверг глава Ставрополья Владимир Владимиров, в регионе зафиксировано 562 случая коронавируса. С начала пандемии 101 пациент выздоровел, 10 человек скончались. Ранее губернатор сообщил, что в крае скончались два медицинских работника, оказывавшие помощь пациентам с коронавирусом.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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