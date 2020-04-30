Потребление интернет-трафика в КЧР выросло на 10% в период режима самоизоляции

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Объем потребления интернет-трафика абонентами МТС в Карачаево-Черкесии с начала режима самоизоляции увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, предоставленных журналистам в четверг оператором связи МТС.

"МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, проанализировал потребление мобильного интернета абонентами в населенных пунктах Карачаево-Черкесской Республики. По итогам первых четырех недель самоизоляции средний показатель вырос на 10%", - говорится в сообщении компании.

Активнее всего интернетом в сети МТС пользовались жители Карачаевска, села Учкекен, станицы Зеленчукской и города Усть-Джегуты. Большая часть потребляемого трафика пришлась на видеосервисы, также отмечается, что ранее жители больше пользовались интернетом в вечернее время, в период режима самоизоляции активность продолжается на протяжении всего дня.

Директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев отметил, что за последний год объемы потребления интернета в республике выросли на 85%.

"В Карачаево-Черкесии мы ежегодно фиксируем рост интернет-трафика, в течение последнего года - с апреля 2019 до конца апреля 2020 года - объемы потребления мобильного интернета в республике выросли на 85%. Учитывая, что наши сети строятся с достаточным запасом по емкости, увеличение нагрузки в период самоизоляции не повлияло на качество услуг, мы продолжаем предоставлять их в полном объеме, при этом дальнейшее увеличение трафика никак не скажется на работе сетей", - подчеркнул Каппушев, его слова приводит пресс-служба.