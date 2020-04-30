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Обучающий онлайн-курс разработали для предпринимателей в Северной Осетии

Продолжительность составит две недели

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработали бесплатный обучающий курс для предпринимателей в формате онлайн, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Фонд поддержки предпринимательства республики совместно со Школой инноваций, экономики и права запускает бесплатный курс "Государственные закупки и государственный заказ: успешное участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных торгах, конкурсах, тендерах и аукционах". Обучение рассчитано на действующих и потенциальных субъектов малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Лектором выступит эксперт в области закупок, юрист, экономист, преподаватель Центра контрактного обучения Ставропольского государственного аграрного университета Кристина Горбунова.

Обучение будет проводиться онлайн в формате вебинаров с предоставлением методических материалов. Продолжительность составит две недели. По окончании слушатели получат удостоверение установленного образца о прохождении курсов.

Программа включает обзор законодательства в сфере регулируемых закупок, методику участия в тендерах.

Занятия начнутся 4 мая. Для получения доступа на обучающую платформу необходима предварительная регистрация. По вопросам записи обращаться по телефону: 8-928-489-35-51, 8-918-821-88-86.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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