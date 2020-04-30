На Ставрополье расширили перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края на заседании в четверг расширили перечень категорий граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора в регионе. Плата не будет взиматься с людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и террористических актов, сообщил председатель комитета думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко.

"Предлагается дополнить категории лиц, которые освобождаются от уплаты курортного сбора новой категорией - граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае, террористических актов, произошедших на территории края, и временно размещенные в пунктах временного размещения эвакуированных граждан на базе объектов размещения", - сказал он.

В 2017 году в Ставропольском крае произошел мощный паводок, вызванный рекордными за последние 50 лет дождями. В крае действовали восемь пунктов временного размещения общей вместимостью 1,5 тыс. человек. Часть из них располагалась в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Расширение списка льготников позволит снять обязанность уплаты курортного сбора с эвакуированных граждан в подобных ситуациях.

Парламентарии поддержали предложение и утвердили его сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. По словам Назаренко, также в настоящий момент краевым правительством рассматривается вопрос целесообразности приостановления эксперимента по введению курортного сбора из-за пандемии.

"В Государственной думе Российской федерации рассматривался вопрос по наделению регионов полномочиями по приостановлению вообще действия курортного сбора. Поэтому данный вопрос находится на рассмотрении сегодня в правительстве Ставропольского края", - отметил на заседании депутат.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. От уплаты освобождаются более 20 льготных категорий граждан, регионам дано право расширять этот перечень.