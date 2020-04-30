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Жителям Черкесска направят около 11 тыс. продуктовых наборов в период самоизоляции

5 тыс. наборов получили люди старше 65 лет, у которых минимальный размер пенсии, более 3 тыс. - школы города и 2,5 тыс. - многодетные семьи, семьи с единственным кормильцем, семьи, где один из родителей является инвалидом

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Многодетные семьи, пенсионеры с минимальным размером пенсии, жители с ограниченными возможностями здоровья в городе Черкесск Карачаево-Черкесии получат около 11 тыс. продуктовых наборов от властей в период режима самоизоляции, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В период всеобщей самоизоляции по поручению главы КЧР жителем Черкесска, наиболее нуждающимся в поддержке волонтеры и городские власти доставят почти 11 тыс. продуктовых наборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 тыс. наборов с крупами, мукой, растительным маслом, сахаром, хозтоварами и другими продуктами первой необходимости направят людям старше 65 лет, у которых минимальный размер пенсии. Еще 2,5 тыс. продуктовых наборов получат многодетные семьи, семьи с единственным кормильцем, семьи, где один из родителей является инвалидом.

"Еще более 3 тыс. продуктовых наборов, куда входят не только продукты первой необходимости, но и сладости, соки, будут переданы в общеобразовательные школы Черкесска. Они предназначены для многодетных и малоимущих, а также для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 10:00 30 апреля в Карачаево-Черкесии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 352 подтвержденных случая заражения, 14 человек выздоровели, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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