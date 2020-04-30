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Зоопарки на Ставрополье начали продажу билетов впрок, чтобы обеспечить животных кормами

Билеты будут доступны в течение трех месяцев после снятия ограничений

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство частных зоопарков "Берендеево" в Ставрополе и Пятигорске запустило акцию предварительной продажи билетов, чтобы обеспечить животных необходимыми кормами. Об этом ТАСС сообщила директор зоопарка Кристина Кудинова.

"Ситуация сложная, наш единственный источник дохода - продажи билетов. 28 марта мы закрыли двери, но еще за две недели до этого люди практически перестали приходить. Держались, как могли, на старых запасах. Мы объявили акцию: два билета по цене одного. Чтобы люди купили билеты сейчас, а прийти могли бы после снятия ограничений, билеты после этого действительны в течение трех месяцев. Мы вынуждены были это сделать. Покупая предварительно билеты, люди нам помогают выжить уже сейчас", - сказала она.

В зоопарках содержатся около 70 животных. Жители городов не только покупают билеты на будущее, но и приносят корма. К помощи зоопаркам подключились меценаты - сеть магазинов зоотоваров предоставила лекарства, а местные сельхозпроизводители привезли 1,5 т гороха.

"Очень изменилось поведение животных. Подходишь к вольеру в абсолютно пустом зоопарке, животное ест в этот момент, видит человека, бросает еду и подходит сразу же. Они привыкли к контакту, ласке, вниманию, привыкли, что их чем-то вкусным угощают", - пояснила директор зоопарка.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции продлен до 11 мая включительно. В регионе приостановлена работа ряда предприятий и организаций.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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