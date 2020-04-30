Акцию "Бессмертный полк" в Ставрополе проведут в телеформате

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в городе Ставрополе в период пандемии пройдет в телевизионном формате, 12 тыс. фотографий воинов Великой Отечественной войны в День Победы покажут в эфире местных телеканалов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

"Шествие "Бессмертного полка" будет проходить в этом году в необычном формате, 12 тыс. фотографий героев, собранных для оформления мемориального панно "Мы победили", покажут в эфире местных телеканалов 9 мая. Портрет своего ветерана горожане смогут также поставить на аватарку в социальных сетях и разместить на окнах домов в знак глубокой признательности и благодарности победителям", - говорится в сообщении администрации.

Не выходя из дома, жители города 9 мая смогут увидеть авиапарад, в котором будут задействованы шесть вертолетов и четыре самолета. Маршрут следования воздушных судов разрабатывается с учетом густонаселенности районов Ставрополя. Также в День Победы в Ставрополе будут курсировать 28 концертных бригад, они заедут в каждый двор, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

"Бессмертный полк" - общественная акция, шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.