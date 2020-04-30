{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Акцию "Бессмертный полк" в Ставрополе проведут в телеформате

12 тыс. фотографий воинов Великой Отечественной войны в День Победы покажут в эфире местных телеканалов

СТАВРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в городе Ставрополе в период пандемии пройдет в телевизионном формате, 12 тыс. фотографий воинов Великой Отечественной войны в День Победы покажут в эфире местных телеканалов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

"Шествие "Бессмертного полка" будет проходить в этом году в необычном формате, 12 тыс. фотографий героев, собранных для оформления мемориального панно "Мы победили", покажут в эфире местных телеканалов 9 мая. Портрет своего ветерана горожане смогут также поставить на аватарку в социальных сетях и разместить на окнах домов в знак глубокой признательности и благодарности победителям", - говорится в сообщении администрации.

Не выходя из дома, жители города 9 мая смогут увидеть авиапарад, в котором будут задействованы шесть вертолетов и четыре самолета. Маршрут следования воздушных судов разрабатывается с учетом густонаселенности районов Ставрополя. Также в День Победы в Ставрополе будут курсировать 28 концертных бригад, они заедут в каждый двор, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

"Бессмертный полк" - общественная акция, шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Кубанские полицейские вернули родственникам участника ВОВ утраченную 30 лет назад награду
Орден Красной Звезды пропал более 30 лет назад из экспозиции музея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС