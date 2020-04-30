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Строительство объектов по нацпроектам в КБР продолжатся с соблюдением санитарных норм

До конца года в республике планируют благоустроить 117 дворовых территорий и 34 общественных пространств

НАЛЬЧИК, 30 апреля. /ТАСС/. Строительство объектов, возводимых в Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроектам, продолжается с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона по результатам заседания президиума комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"В частности, в полном объеме, запланированном на 2020 год, осуществляется дорожная деятельность. Так, по линии региональных составляющих нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике в текущем году предусмотрены работы на 95 объектах: строительство и реконструкция дорог общей протяженностью более 12 км, текущий и капитальный ремонт более 94 км автодорог, устройство наружного освещения, барьерных ограждений и другие мероприятия по обеспечению безопасности движения. По состоянию на 30 апреля по 94 объектам уже заключены контракты", - говорится в сообщении.

По программе формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство 117 дворовых территорий и 34 общественных пространств в 39 населенных пунктах КБР. По ним также идет процесс проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов. Завершить предусмотренный комплекс работ и ввести объекты в эксплуатацию планируют к декабрю 2020 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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