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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1 200 семей из Северной Осетии получили материальную поддержку в период пандемии

Размер материальной помощи составляет от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от конкретной ситуации

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии оказали материальную поддержку 1 219 семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в четверг.

"На сегодняшний день удовлетворено 1 219 заявок на общую сумму 13 млн 258 рублей. Материальная помощь назначается согласно принятому правительством республики постановлению", - говорится в сообщении.

Право на государственную поддержку имеют семьи с несовершеннолетними детьми от 3 лет, а также другие ряд других категории граждан. Размер материальной помощи составляет от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от конкретной ситуации.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 73 жителей. По состоянию на 08:00 30 апреля в республике зафиксировано 836 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 697 человек находится на амбулаторном лечении, 51 - в больницах, 84 выздоровели, четверо умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 358 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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