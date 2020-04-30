В Сочи запустили акцию "Полк Победы-2020" в память об участниках войны

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Патриотическая акция "Полк Победы-2020", проводимая в память об участниках Великой Отечественной войны, стартовала в Сочи. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"В Сочи стартовала патриотическая акция "Полк Победы-2020". Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная идея акции заключается в сохранении для потомков истории, в нерушимой связи поколений", - сообщили в пресс-службе.

Для участия в акции необходимо сделать фото со всей семьей с фотографией участника Великой Отечественной войны в руках. Этот снимок можно разместить в социальных сетях с хештегом #ПолкСочи2020 или отправить на электронную почту sochikonkurs@yandex.ru. При этом к снимку следует приложить рассказ о ветеране и его семье.

Все фотографии будут собраны в единую базу. Из них планируется создать большой коллаж для размещения в интернете и для создания баннеров, увековечивающих память о ветеранах. Опубликован видеоколлаж будет 9 Мая в социальных сетях.