Кубанские полицейские вернули родственникам участника ВОВ утраченную 30 лет назад награду

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю вернули семье героя войны орден Красной Звезды, пропавший более 30 лет назад из музея в Краснодаре. Она была получена в ходе контрольной закупки у жителя региона, занимавшегося продажей наград, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники кубанского уголовного розыска вернули родственникам героя утраченный орден Красной Звезды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Федор Кривошеев был награжден орденом Красной Звезды в 1943 году за оборону Сталинграда. После демобилизации он вместе с семьей перебрался на Кубань и прожил всю жизнь в Краснодаре. В 60-х годах его дочь передала боевые награды отца в один из музеев краевой столицы. Спустя более 30 лет медали пропали из экспозиции. Тогда дочь Кривошеева не стала обращаться в органы внутренних дел.

"В 2020 году сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела при проведении оперативного эксперимента под видом покупателей приобрели у 55-летнего жителя Усть-Лабинска несколько различных орденов и медалей Великой Отечественной войны. Проведенная культурно-историческая экспертиза подтвердила подлинность наград, среди которых находился и орден Красной Звезды, присвоенный Федору Ивановичу Кривошееву", - добавили в пресс-службе, уточнив, что наряду с орденом Красной Звезды Федора Кривошеева сотрудники уголовного розыска изъяли у злоумышленника еще 30 наград военных лет. В ближайшее время полицейские передадут их родственникам героев Великой Отечественной войны.

Также в пресс-службе сообщили, что Наталья Белова - правнучка майора военюриста 2-го ранга Федора Ивановича Кривошеева - получила награду своего прадедушки из рук начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковника полиции Александра Бондарева.