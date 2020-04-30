{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Кубанские полицейские вернули родственникам участника ВОВ утраченную 30 лет назад награду

Орден Красной Звезды пропал более 30 лет назад из экспозиции музея

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю вернули семье героя войны орден Красной Звезды, пропавший более 30 лет назад из музея в Краснодаре. Она была получена в ходе контрольной закупки у жителя региона, занимавшегося продажей наград, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники кубанского уголовного розыска вернули родственникам героя утраченный орден Красной Звезды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Федор Кривошеев был награжден орденом Красной Звезды в 1943 году за оборону Сталинграда. После демобилизации он вместе с семьей перебрался на Кубань и прожил всю жизнь в Краснодаре. В 60-х годах его дочь передала боевые награды отца в один из музеев краевой столицы. Спустя более 30 лет медали пропали из экспозиции. Тогда дочь Кривошеева не стала обращаться в органы внутренних дел.

"В 2020 году сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе расследования уголовного дела при проведении оперативного эксперимента под видом покупателей приобрели у 55-летнего жителя Усть-Лабинска несколько различных орденов и медалей Великой Отечественной войны. Проведенная культурно-историческая экспертиза подтвердила подлинность наград, среди которых находился и орден Красной Звезды, присвоенный Федору Ивановичу Кривошееву", - добавили в пресс-службе, уточнив, что наряду с орденом Красной Звезды Федора Кривошеева сотрудники уголовного розыска изъяли у злоумышленника еще 30 наград военных лет. В ближайшее время полицейские передадут их родственникам героев Великой Отечественной войны.

Также в пресс-службе сообщили, что Наталья Белова - правнучка майора военюриста 2-го ранга Федора Ивановича Кривошеева - получила награду своего прадедушки из рук начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковника полиции Александра Бондарева.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции продлен в Кабардино-Балкарии
Кроме того, граждан обязали носить маски в общественных местах, при поездках в общественном транспорте, такси, посещении объектов розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС