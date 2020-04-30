Мэрия Махачкалы готова направить 17 млн рублей на постановку на учет бесхозных сетей

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /Корр. ТАСС/. Власти Махачкалы планируют до конца года поставить на учет более тысячи бесхозных объектов газового и электросетевого хозяйства. На проведение работ по учету этих объектов объявлен тендер с начальной ценой более 17 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

"Заказчиком тендера выступает городское управление имущественных и земельных отношений. Начальная цена контракта - 17 млн 38 тыс. 700 рублей. Источник финансирования - республиканский и муниципальный бюджеты. Заявки на участие принимаются до 26 мая. Рассмотрение первых частей заявок состоится 27 мая", - говорится в конкурсной документации.

Согласно материалам, в муниципальную собственность должны быть оформлены 383 объекта газового хозяйства и 863 - электросетевого (425 - линии электропередачи, 438 - трансформаторные подстанции). Большинство из них находятся в пригородных поселках Махачкалы (Шамхал, Загородный, Красноармейск, Новый Хушет, Семендер, Сулак и других), часть бесхозных линий электропередачи расположена и в самом городе (улицы Ирчи Казака, Магомеда Ярагского, Пушкина, Насрудинова).

Подрядчик должен завершить кадастровые работы до 30 сентября, после этого до 30 ноября все объекты должны быть поставлены на учет как бесхозные, и они будут оформлены в муниципальную собственность.

"Постановка на учет бесхозных газовых и электросетевых объектов на территории города и дальнейшая регистрация права собственности на это недвижимое имущество позволит проводить своевременное обслуживание этих объектов и устранение возникающих аварий", - сообщили ТАСС в управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.