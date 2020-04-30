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Центр Петербурга украсят к Первомаю тематическими плакатами

Всего в центре города появятся 600 праздничных плакатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Плакаты, посвященные празднованию дня Весны и Труда, украсят к 1 Мая Дворцовую площадь, Площадь Восстания, Марсово поле, Невский проспект и другие знаковые места в центре Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

"К первому мая планируется установить около 600 тематических плакатов на уличных фонарных столбах, расположенных на восьми адресах в центре города. Это Дворцовая площадь, Невский проспект, Лиговский проспект у БКЗ "Октябрьский", Площадь Восстания, Площадь Александра Невского, Марсово поле, Стрелка Васильевского острова и Дворцовый мост", - сказала собеседница агентства.

2 мая праздничные конструкции планируют снять.

В Санкт-Петербурге, где в 1891 году прошла первая в России маевка, представители профсоюзов возложат цветы к стеле Первого мая рядом с судостроительным заводом "Северная верфь". Стела была воздвигнута в советское время в честь первой маевки, на месте ее проведения. Возлагать цветы будет небольшая делегация из пяти человек, все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены.

Остальные первомайские торжества в городе пройдут в режиме онлайн, как и в других регионах страны.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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