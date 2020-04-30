Режим самоизоляции продлен в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков продлил режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Соответствующий указ опубликован в четверг на его официальном сайте .

Как следует из текста указа, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки продлены все ранее введенные в регионе ограничительные меры, в том числе требование по самоизоляции жителей региона. Кроме того, теперь граждан обязали носить маски в общественных местах, при поездках в общественном транспорте, такси, посещении объектов розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена.

Юридическим лицам и предпринимателям, предприятия которых продолжают работать, необходимо обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 30 апреля зарегистрировано 456 случаев заражения коронавирусом, 44 человека заразились за прошедшие сутки, выздоровели 62 человека, умерли двое. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 376 человек. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе протестированы 14 544 человек.

С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции, запрещен выход из дома людям в возрасте от 65 лет, с 6 апреля все школьники и студенты находятся на дистанционном обучении, работают только продуктовые магазины, аптеки, медицинские организации, общественный транспорт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.