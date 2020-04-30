В КЧР подали более 5,5 тыс. заявлений на получение выплаты на детей до трех лет

ЧЕРКЕССК, 30 апреля./ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии подали более 5,5 тыс. заявлений на получение выплаты на ребенка до трех лет, по которым перечислено 33,5 млн рублей, рассказали в четверг в Главном управлении республиканского отделения ПФР.

"Карачаево-Черкесское отделение ПФР осуществляет дополнительную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский (семейный) капитал. Перечисление средств семьям Карачаево-Черкесии производится с 17 апреля и осуществляются в ежедневном режиме. В кредитные организации республики на счета мам отделением ПФР по КЧР перечислено уже более 33,5 млн. рублей по 5518 заявлениям", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми. Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей в апреле - июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на поддержку, если оно возникло у них до 1 июля 2020 года.

Выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство России. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей другой поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.