В Чечне в 2020 году запустят третью очередь тепличного комплекса по выращиваю овощей

ГРОЗНЫЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Третью очередь тепличного комплекса "ЮгАгроХолдинг" по выращиванию овощей защищенного грунта, запустят в Чечне до конца 2020 года, несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг" Нурсолт Адаев.

"Деятельность теплицы сегодня сохранена, с учетом антикризисных мер поддержки, думаю, мы выдержим, в том числе внешнюю конкуренцию. Третий этап с небольшой задержкой, но будет запущен в этом году. Площадь увеличится на 5 га дополнительно более 4 тыс. тонн валового сбора", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, продукция комплекса поставляется в такие крупные мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. "На объемы поставок ситуация с коронавирусной инфекцией не повлияла, цены снизились, это все же не продукт первой необходимости. У нас экологически чистая продукция, за это мы в этом году получили премию правительства РФ в номинации "Качество", - добавил Адаев.

Он рассказал, что комплекс в настоящее время работает с соблюдением всех норм безопасности, работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. "Мы были вынуждены 15% людей, которые находятся в зоне риска, отправить домой с сохранением заработной платы, из-за этого небольшое снижение производства получается. Но в целом работа кипит", - добавил руководитель комплекса.

"ЮгАгроХолдинг" - крупнейший тепличный комплекс в Чеченской Республике, который круглый год обеспечивает экологически чистой и качественной овощной продукцией. Площадь комплекса около 18 га, объем круглогодично выпускаемой продукции - более 14 тыс. тонн. Комплекс является приоритетным инвестпроектом для региона, который уже обеспечил более 300 рабочих мест.