{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне в 2020 году запустят третью очередь тепличного комплекса по выращиваю овощей

Площадь комплекса увеличится на 5 га

ГРОЗНЫЙ, 30 апреля. /ТАСС/. Третью очередь тепличного комплекса "ЮгАгроХолдинг" по выращиванию овощей защищенного грунта, запустят в Чечне до конца 2020 года, несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг" Нурсолт Адаев.

"Деятельность теплицы сегодня сохранена, с учетом антикризисных мер поддержки, думаю, мы выдержим, в том числе внешнюю конкуренцию. Третий этап с небольшой задержкой, но будет запущен в этом году. Площадь увеличится на 5 га дополнительно более 4 тыс. тонн валового сбора", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, продукция комплекса поставляется в такие крупные мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. "На объемы поставок ситуация с коронавирусной инфекцией не повлияла, цены снизились, это все же не продукт первой необходимости. У нас экологически чистая продукция, за это мы в этом году получили премию правительства РФ в номинации "Качество", - добавил Адаев.

Он рассказал, что комплекс в настоящее время работает с соблюдением всех норм безопасности, работники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. "Мы были вынуждены 15% людей, которые находятся в зоне риска, отправить домой с сохранением заработной платы, из-за этого небольшое снижение производства получается. Но в целом работа кипит", - добавил руководитель комплекса.

"ЮгАгроХолдинг" - крупнейший тепличный комплекс в Чеченской Республике, который круглый год обеспечивает экологически чистой и качественной овощной продукцией. Площадь комплекса около 18 га, объем круглогодично выпускаемой продукции - более 14 тыс. тонн. Комплекс является приоритетным инвестпроектом для региона, который уже обеспечил более 300 рабочих мест.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В КЧР подали более 5,5 тыс. заявлений на получение выплаты на детей до трех лет
Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС