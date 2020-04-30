В водоемы Северной Осетии выпустили около 7,5 тонн мальков рыбы

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Около 7,5 тонны мальков рыбы выпустили в водоемы Ирафского района Северной Осетии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Водоемы Ирафского района республики сегодня пополнились на 7,5 тонной молоди растительноядных рыб - карпа, толстолобика, белого амура. Рыбу выращивали в республиканском хозяйстве "Габуев", - сказал собеседник агентства.

Всего за сезон в регионе планируют выпустить около 30 тонн молоди растительноядных рыб. Основная цель выпуска молоди рыб - пополнение рыбных ресурсов республики и обеспечение продовольственной безопасности.

"Развитию рыбоводства в Северной Осетии уделяется повышенное внимание, совместно со специалистами Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии из Астрахани ("КаспНИРХ") готовится программа развития рыбоводства в республике", - пояснили в министерстве.