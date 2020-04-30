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75-летие Победы

Рисунки 200 детей украсят улицы Петербурга в честь 75-летия Победы

Рисунки уже можно увидеть на постерах, размещенных в Центральном и Василеостровском районах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Рисунки участников детского конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы, украсят улицы Санкт-Петербурга в дни праздника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по градостроительству и архитектуре.

"Детские работы стали частью праздничного обрамления Санкт-Петербурга. Рисунки уже можно увидеть на постерах, которые размещены в Центральном и Василеостровском районах города", - говорится в сообщении.

Конкурс "Здесь живет герой" проходил с ноября 2019 года по январь 2020 года, его организаторами выступили администрация Красносельского района Санкт-Петербурга и Детская школа искусств. Всего в конкурсе приняли участие почти 200 детей и подростков - в возрасте от семи до 18 лет.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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