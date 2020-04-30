{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ветеран из Петербурга объявила сбор средств для заразившихся коронавирусом врачей

Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусной инфекцией заразились сами, а также для их семей. Как рассказала ТАСС внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева, с такой инициативой петербурженка выступила вслед за британским ветераном Второй мировой Томом Муром, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом.

"Мы в интернете увидели историю Тома и показали бабушке, она очень заинтересовалась. Дело в том, что я и моя мама - врачи, потому бабушка очень болезненно переживает за все происходящее. Она, как и Том, передвигаемся на ходунках - в мае будет год, как она сломала шейку бедра, ей сделали сложную операцию, после этого была еще одна операция - на сердце. В общем, врачам она очень благодарна, поэтому было решено объявить сбор средств", - рассказала Фомичева.

Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

В четверг, 30 апреля, британский ветеран Второй мировой войны Том Мур отмечает свой 100-летний юбилей. Капитан Вооруженных сил Великобритании в отставке, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Рассказы о войне

В свою очередь, 98-летний ветеран, зенитчица-наводчица Зинаида Корнева, прошедшая всю войну, записала Тому Муру видеообращение.

"Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом <…> Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни", - говорит Зинаида Корнева в видеообращении.

Рассказы будут публиковаться на канале ветерана в YouTube. 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Город воинской славы Луга первым в Ленобласти присоединился к акции "Сад памяти"
Волонтеры высадили саженцы на набережной реки Луги и в сквере Славы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС