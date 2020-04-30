Ветеран из Петербурга объявила сбор средств для заразившихся коронавирусом врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летняя Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, которые в борьбе с коронавирусной инфекцией заразились сами, а также для их семей. Как рассказала ТАСС внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева, с такой инициативой петербурженка выступила вслед за британским ветераном Второй мировой Томом Муром, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом.

"Мы в интернете увидели историю Тома и показали бабушке, она очень заинтересовалась. Дело в том, что я и моя мама - врачи, потому бабушка очень болезненно переживает за все происходящее. Она, как и Том, передвигаемся на ходунках - в мае будет год, как она сломала шейку бедра, ей сделали сложную операцию, после этого была еще одна операция - на сердце. В общем, врачам она очень благодарна, поэтому было решено объявить сбор средств", - рассказала Фомичева.

Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

В четверг, 30 апреля, британский ветеран Второй мировой войны Том Мур отмечает свой 100-летний юбилей. Капитан Вооруженных сил Великобритании в отставке, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Рассказы о войне

В свою очередь, 98-летний ветеран, зенитчица-наводчица Зинаида Корнева, прошедшая всю войну, записала Тому Муру видеообращение.

"Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом <…> Я хочу от имени наших российских ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни", - говорит Зинаида Корнева в видеообращении.

Рассказы будут публиковаться на канале ветерана в YouTube.