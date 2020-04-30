Город воинской славы Луга первым в Ленобласти присоединился к акции "Сад памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Город воинской славы Луга первым в Ленинградской области присоединился в четверг к всероссийской акции "Сад памяти", приуроченной к 75-летию Победы. Волонтеры высадили саженцы на набережной реки Луги и в сквере Славы, а все будущие мероприятия акции в регионе пройдут в лесничествах, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Первыми к посвященной 75-летию Победы акции "Сад памяти" присоединились лужские волонтеры: на набережной реки Луги и в сквере Славы высадили более 270 деревьев и кустарников. В лесничествах Ленинградской области посадка деревьев в рамках акции пройдет при строгом соблюдении мер безопасности - в масках и перчатках, с сохранением социальной дистанции", - сообщили в пресс-службе.

Жители частных домов могут участвовать в акции, высаживая деревья на собственных участках. Информацию о таких посадках можно нанести на интерактивную карту на сайте акции садпамяти2020.рф. Акция проходит и в онлайн-формате: участникам предлагают размещать в социальных сетях истории о своих героях Великой Отечественной войны, рассказывать о посадке деревьев на личных участках под хештегом #СадПамятиДома.

Акция "Сады памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируют высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать граждан, общественные, волонтерские и добровольческие организации.

Первые бои развернулись на Лужском рубеже в июле 1941 года, Луга была захвачена немцами 24 августа. Войска Лужского сектора обороны задержали вражеские силы на этом главном стратегическом направлении от реки Плюссы до реки Луги на 47 суток. Освободить Лугу удалось 2 февраля 1944 года в ходе Новгородско-Лужской операции.

За время оккупации в 1941-44 гг. на работы в Германию из Ленинградской области было угнано 404 230 человек. Комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупационных войск в Ленинградской области, работавшие сразу после освобождения этих районов в 1944 году, определили, что за период оккупации гитлеровцами были убиты 172 тысячи мирных жителей. За период оккупации районов Ленинградской области с осени 1941 года по лето 1944 гитлеровцы почти полностью разрушили 20 городов и 3 135 сел, деревень и других населенных пунктов, 90% всех промышленных предприятий.