В Оренбуржье разрешили работать магазинам в ТРЦ при наличии отдельного входа с улицы

"Разрешена деятельность объектов розничной торговли, находящихся на территориях торгово-развлекательных комплексов, моллов и рынков, если у объекта имеется самостоятельный вход с улицы", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале штаба.

ТАСС, 1 мая. Власти Оренбургской области разрешили работать розничным магазинам, расположенным в торговых центрах и на рынках, при условии, что у них оборудован отдельный вход с улицы. Об этом сообщил в четверг региональный оперштаб.

По данным штаба, губернатор Денис Паслер в четверг продлил действие режима самоизоляции в регионе до 11 мая. В общественном транспорте, в том числе в такси, теперь обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, работодателей региона, использующих вахтовый метод работы, обязали организовать доставку работников до места работы и обратно, а также тестировать их на наличие коронавирусной инфекции. Автошколам разрешили проводить теоретические занятия в группах не более пяти человек и практические занятия с присутствием в автомобиле инструктора и одного курсанта.

В Оренбургской области после небольшого снижения числа новых случаев заражения в четверг поставлено 70 диагнозов COVID-19, общее количество, по данным регионального Минздрава, возросло до 740. 21 новый случай выявлен при тестировании приезжающих в регион. Выздоровели 179 человек (60 - за последние сутки), три летальных случая. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ, еще 128 в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.