В России открывается навигация и начинается северный завоз

КРАСНОЯРСК, 1 мая. /ТАСС/. В России 1 мая открывается навигация и начинается северный завоз. Первым регионом, куда начнут доставлять грузы для жителей арктических поселков, в которые в теплое время года их можно привезти только по воде, стал Красноярский край. В других арктических регионах навигация начнется в конце мая - начале июня. О подготовке флота и планах на навигацию этого года ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

"Караван судов Енисейского пароходства с первыми грузами навигации отправляется 1 мая на реку Подкаменная Тунгуска. Этим рейсом и откроется грузовая навигация на Енисее", - сообщил ТАСС представитель управляющей компании "Норникель - Енисейское речное пароходство". Он добавил, что в прошлом году завоз грузов по этому направлению начался 5 мая.

Как рассказал ТАСС министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, теплая весна и ранее вскрытие судоходных рек ото льда повлияли как на подготовку флота, так и на сроки начала навигации на ряде рек. "Положительные температуры воздуха, раннее вскрытие рек внесли определенные коррективы в процесс подготовки к навигации текущего года. Cроки открытия навигационного периода на реке Ангаре по аналогии с 2019 годом предусмотрены на 10 дней раньше, с 15 мая", - уточнил Димитров.

Одна из самых сложных для судовождения рек

Как пояснили ТАСС в "Енисейском речном пароходстве", грузы по Подкаменной Тунгуске будут доставляться в том числе и по программе северного завоза, который предусматривает доставку социально значимых грузов и топлива для населения и котельных в отдаленные населенные пункты. По прогнозам синоптиков, лед на реке начнет вскрываться уже в первых числах мая, и флотилия пароходства, состоящая из 21 буксировщика, шести сухогрузов, шести танкеров и 28 барж, к этому времени должна быть уже в устье реки, для того, чтобы, пока река многоводна, зайти в нее. Речники рассказывают, что река Подкаменная Тунгуска - одна из самых сложных для судовождения рек в стране: быстрые течения, большое количество порогов, извилистое русло - все это требует особого внимания и профессионализма.

Осложняется навигация по этой реке и тем, что глубина, достаточная для прохождения грузовых судов, держится от 10 до 14 дней, и за эти сроки необходимо завести все необходимые грузы. "Северный завоз для речников - это самая тяжелая и ответственная работа, поскольку проходит она в паводок, в короткие сроки и на притоках со сложной судоходной обстановкой. Иногда в отдельный поселок нам необходимо доставить всего 100-150 тонн грузов, но задействовать для этого приходится очень много сил и средств", - отмечает гендиректор УК "Норникель - Енисейское речное пароходство" Олег Шпагин.

Остальные арктические регионы традиционно начнут навигацию и северный завоз позднее - в конце мая или начале июня.

Планы на завоз

Грузы по программе северного завоза доставляются в 117 населенных пунктов Красноярского края с населением порядка 70 тысяч человек. В этом году в рамках северного завоза туда планируется доставить 221,7 тыс. тонн грузов (топлива и ГСМ). В целом объем перевезенных грузов по рекам Красноярского края ежегодно составляет до 5,8 млн тонн. Из бюджета края на завоз топлива в этом году выделят 5,2 млрд рублей.

Объемы завозимых грузов в период навигации в отдаленные районы Якутии, обеспеченность которой дорожным сообщением самая низкая в РФ, составляют ежегодно около 3 млн тонн. "Из них в этом году более 1 млн 238 тыс. тонн - это жизнеобеспечивающие грузы, где большая часть относится к социально значимым товарам", - сообщили ТАСС в Государственном комитете по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Якутии.

В населенные пункты Ненецкого автономного округа (НАО) в рамках северного завоза завезут 12 тысяч тонн нефтепродуктов, 20,5 тысячи тонн угля и 7,5 тысячи кубометров дров. При этом основной грузоперевозчик энергоресурсов - "Ненецкая нефтяная компания" - отмечает, что в этом году впервые взялись перевозить дрова и уголь, и объем грузоперевозок возрастет на 5%.

Работа в условиях пандемии

В Якутии, где судоходство начнется лишь в июне, отмечают, что пандемия, вызванная новым коронавирусом, на сроки подготовки к навигации существенно не повлияла, однако свои корректировки все же внесла. Часть работников судоходных компаний в период навигации привлекается из-за пределов республики, и перед тем, как приступить к работе, они должны будут выдержать двухнедельный карантин. В "Енисейском речном пароходстве проводят тестирование членов экипажа судов на наличие коронавирусной инфекции перед тем, как запустить их в рейс. Эти меры влекут дополнительные финансовые траты.

"Пандемия не окажет влияния на сроки начала завоза. Северный завоз в нашем регионе осуществляется водным транспортом, проходит по рекам и морским путем. На данный момент мы не видим каких-либо проблем, с которыми может столкнуться компания при завозе энергоресурсов по воде", - рассказала ТАСС директор департамента по развитию и коммуникациям "Ненецкой нефтяной компании" Наталья Рочева.

Для того, чтобы отравить грузы в самый отдаленный российский регион - Чукотку, контейнеры отправляются сначала по железной дороге, а затем морским путем. "Первые контейнеры уже отгрузили из Москвы, они ушли по железной дороге на Приморье, оттуда морем - на Чукотку. Более половины от общего объема продовольствия традиционно составляют социально значимые продукты питания. В этом году наша компания планирует зафрахтовать пять теплоходов для доставки грузов из столицы Приморья", - рассказали о сложностях логистике в компании-поставщике продуктов "ЧукотОптТорг".

Альтернативная энергетика вместо северного завоза

Альтернативу ежегодной массовой доставке грузов и дорогостоящему северному завозу нашли в Мурманской области. Там в отдаленных населенных пунктах, которые ранее снабжались по программе завоза, установили ветрогенераторы и солнечные батареи. Теперь в поселки завозят только топливо для дизель-генераторов, которые используются как резервные источники питания и для подзарядки солнечных батарей, когда им не хватает энергии солнца.

"У нас северного завоза нет, просто пассажирские перевозки, и груз доставляют предприниматели. Топливо - да, объявляется аукцион и компания, которая выиграет по доставке топлива, доставляет в установленные сроки. Раньше, когда не было у нас ветроустановок, то были большие объемы - более 600 тонн, сейчас - около 205 тонн на все 5 отдаленных поселков", - рассказал ТАСС глава администрации Терского района Мурманской области Федор Терещук.

Не финансируется завоз из регионального бюджета и в Архангельской области. "Ситуация сейчас немного другая, не так как это было раньше - в начале 2000-х годов, как такового понятия "северный завоз" за счет субсидий и денег бюджета - на данный момент в том понимании не существует. Ресурсоснабжающие организации в соответствии со своими потребностями осуществляют завоз топливных ресурсов (уголь, дрова) себе. Задача контролирующих органов обеспечить, чтобы к 1 ноября все было завезено", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.