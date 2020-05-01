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Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова с 1 мая

Архипелаг административно входит в состав Архангельской области, но значительная часть турмаршрутов по Карелии включает в себя его посещение

ТАСС, 1 мая. Власти Карелии с 1 мая ввели запрет на туристические поездки из региона на Соловецкие острова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Распоряжением Артура Парфенчикова № 247-р с 1 мая запрещены экскурсионные, туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Республики Карелия в район островов Соловецкого архипелага", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в западной части Белого моря между Карельским Поморьем и Летним берегом Онежского полуострова, недалеко от Полярного круга и состоит из шести крупных и более 100 небольших островов. Архипелаг административно входит в состав Архангельской области, но значительная часть туристических маршрутов по Карелии включает в себя посещение Соловецких островов.

По данным региональных властей, на 1 мая в Карелии подтвержден 81 случай заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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