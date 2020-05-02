Проекты по поддержке традиционного промысла на Чукотке предложили внести в госпрограмму

АНАДЫРЬ, 2 мая. /ТАСС/. Мероприятия по развитию оленеводства, зверобойного морского промысла и предпринимательства в Арктике предложили включить в госпрограмму поддержки экономической деятельности Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Об этом ТАСС сообщили в окружном управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

Среди предложений экспертов - развитие сети факторий, расширение транспортно-логистических услуг, формирование рынка сбыта продукции, создание в местах традиционного проживания цехов по первичной и глубокой переработке продукции оленеводства и других традиционных промыслов.

"Именно в традиционных отраслях занято более половины трудоспособного коренного населения региона - это оленеводы, зверобои, охотники, члены общин, представители малого и среднего бизнеса. Программу необходимо нацелить на то, чтобы не потерять связь поколений и при этом внедрять новые формы поддержки - наставничество и открытие кочевых школ на современных оборудованных перевалочных базах", - сказала ТАСС в окружном управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в округе проживают представители 23 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Шестой съезд коренных малочисленных народов, который должен был пройти на Чукотке в 2020 году, отменен из-за угрозы распространения коронавируса.