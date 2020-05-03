Военнослужащие ко Дню Победы написали письма ветеранам в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Около ста писем, адресованных ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ростовской области, написали военнослужащие в канун Дня Победы. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы написали около 100 писем-поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командование соединений и воинских частей ЮВО, представители военных комиссариатов и органов местного самоуправления организовали поздравление более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Кроме того, в рамках акции "Письмо ветерану" юнармейцы подготовили и отправили ветеранам более 3,7 тыс. поздравительных открыток.