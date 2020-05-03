В Забайкальском крае потушили лесные пожары на площади 3,7 тыс. га

ТАСС, 3 мая. Лесопожарные формирования потушили два крупных природных очага общей площадью 3,7 тыс. га в Забайкальском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Лесопожарными формированиями, несмотря на сложные погодные условия, сильный и сухой ветер, были ликвидированы два крупных лесных пожара. Один из них - в Беклемишевском лесничестве... [пожар] пришел с территории Бурятии, его площадь составила 1 100 га. Второй пожар [потушили] в Петровск-Забайкальском районе на площади 2 600 га. На данный момент идет переброска лесопожарных сил на другие очаги для их дальнейшей ликвидации", - говорится распространенном релизе.

С 16 апреля в лесах Забайкалья веден режим ЧС. В таких условиях пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ ограничено, нарушителям грозят крупные штрафы.

27 апреля губернатор региона Александр Осипов доложил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с пожарами и попросил усилить группировку еще 100 пожарными парашютистами. С 30 апреля по 2 мая в регионе прогнозировалось ухудшение погодных условий, сильный ветер. Утром 1 мая самолет Ил-76 МЧС России доставил в регион 100 пожарных десантников федерального резерва Рослесхоза из Республики Марий Эл, еще 34 прибыли из Иркутской области.