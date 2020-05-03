Военные Тихоокеанского флота благоустроили территории у памятников к 9 мая на Камчатке

ТАСС, 3 мая. Военнослужащие Тихоокеанского флота провели работы по благоустройству территорий памятников воинам Великой отечественной войны на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ в воскресенье.

"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе командования частей Войск и сил на Северо-востоке России проведены уборка и благоустройство на территории 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске", - говорится в распространенном релизе.

Военнослужащие ТОФ привели в порядок территории воинских захоронений и мемориалов - вскопали клумбы и очистили их от сорняков, побелили бордюры, помыли обелиски и памятники. В День Победы на благоустроенных мемориалах состоятся возложения цветов и венков.

В конце апреля в Петропавловске-Камчатском завершилась реставрация памятника танку "Т-34". Всего на территории Камчатского края четыре объекта культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Это торпедный катер, установленный в память о мужестве и героизме моряков-тихоокеанцев, Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, памятник воинам Советской армии - освободителям Курильских островов в 1945 году и танк Т-34.