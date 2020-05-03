{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Военные Тихоокеанского флота благоустроили территории у памятников к 9 мая на Камчатке

В День Победы на мемориалах состоятся возложения цветов и венков

ТАСС, 3 мая. Военнослужащие Тихоокеанского флота провели работы по благоустройству территорий памятников воинам Великой отечественной войны на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ в воскресенье.

"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе командования частей Войск и сил на Северо-востоке России проведены уборка и благоустройство на территории 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске", - говорится в распространенном релизе.

Военнослужащие ТОФ привели в порядок территории воинских захоронений и мемориалов - вскопали клумбы и очистили их от сорняков, побелили бордюры, помыли обелиски и памятники. В День Победы на благоустроенных мемориалах состоятся возложения цветов и венков.

В конце апреля в Петропавловске-Камчатском завершилась реставрация памятника танку "Т-34". Всего на территории Камчатского края четыре объекта культурного наследия, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Это торпедный катер, установленный в память о мужестве и героизме моряков-тихоокеанцев, Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, памятник воинам Советской армии - освободителям Курильских островов в 1945 году и танк Т-34.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Забайкальском крае потушили лесные пожары на площади 3,7 тыс. га
В лесах региона с 16 апреля введен режим ЧС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС