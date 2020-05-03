В молодежном центре "Машук" в Пятигорске создадут интерактивный музей истории

ПЯТИГОРСК, 3 мая. /ТАСС/. Интерактивный музей истории будет создан в молодежном центре "Машук", строительство которого началось в Пятигорске по национальному проекту "Образование", сообщила в воскресенье пресс-служба центра.

"Интерактивный музей истории создадут в молодежном центре "Машук". Сейчас идет работа над сбором фотоматериалов, которые смогут рассказать историю лагеря "Машук", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в разное время в лагерь приезжали иностранные делегации и известные люди, которые проводили мастер-классы. "Сюда приезжали делегации из Индии, Китая, Болгарии, чтобы рассказать о своих традициях и культуре молодежи Советского Союза. С ребятами "Машука" встречались известные артисты, космонавты, спортсмены, а известный спортивный журналист Николай Озеров проводил на "Машуке" свой мастер-класс. Все эти материалы сохранены и будут оцифрованы, а затем представлены в интерактивном музее центра "Машук", чтобы каждый мог иметь к ним доступ", - приводятся в сообщении слова директора молодежного центра Юрия Капитонова.

Отмечается, что обнаруженные в руинах лагеря скульптуры пионера, орла и крокодила будут отреставрированы и возвращены на свои исторические места.

В пресс-службе центра ТАСС сообщили, что лагерь, на месте которого строится новый молодежный центр, был открыт в 1952 году и пользовался популярностью в СССР, а в 1990-х годах закрылся.

О центре

Замруководителя Росмолодежи Роман Камаев ранее сообщал, что круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех регионах РФ по проекту "Социальная активность". В Крыму такой площадкой будет форум "Таврида", в Подмосковье - база "Сенеж", на Ставрополье - территория форума "Машук". Как сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, создание центра на базе площадки "Машука" в Пятигорске обойдется в 2,2 млрд рублей.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, число участников составило 3 тыс. человек.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.