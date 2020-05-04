В Приамурье на средства гранта откроется мастерская по изготовлению эвенкийских сувениров

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Мастерская по изготовлению национальных эвенкийских сувениров, аксессуаров и унтов откроется в селе Усть-Уркима в Амурской области на средства президентского гранта - более 250 тыс. рублей. Открытие мастерской "Золотая нить" запланировано на 1 июня, сейчас идет закупка швейного оборудования, бисера и меха, сообщила ТАСС председатель семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера "Нюкжакан" Лариса Акимова.

"Открытие швейной мастерской запланировано на 1 июня. Сейчас идет закупка оборудования: скорняжной машинки, бытового швейного оборудования, раскроенных столов, ткани, заготовок из меха, бисера. В мастерской будут трудоустроены три мастерицы, которые обучат не менее 20 женщин из эвенкийского села Усть-Уркима изготовлению сувениров, унтов из меха оленя и кожи", - сказала Акимова.

Проект по обучению народным ремеслам рассчитан на полгода. За это время в мастерской обучат всех желающих. Как отмечает председатель семейной общины, уже сейчас к мастерской "Золотая нить" проявляет интерес молодежь. Принять участие в изготовлении национальных эвенкийских сувениров сможет любой желающий, независимо от возраста и этнической принадлежности.

"На первом этапе мастера будут обучать изготовлению детских унтов, потом мы начнем создавать сувениры, кукол и амулеты. Изделия будут представлены в музейной витрине села Усть-Уркима, также планируется участие в выставке в городе Тында", - отметила Акимова, добавив, что в планах также организация мастер-класса для детей.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.