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В Ингушетии до конца года проведут массовый забег и восхождение на Столовую гору

Мероприятия приурочат к 250-летию вхождения региона в состав России

МАГАС, 4 мая. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии планирует после снятия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса провести массовый Северо-Кавказский забег и восхождение на Столовую гору. Мероприятия будут приурочены к 250-летию единения Ингушетии с Россией, рассказал в понедельник ТАСС руководитель комитета Беслан Мизиев.

"Обращаясь к знаменательной дате 250-летия вхождения Ингушетии в состав России, на это лето совместное с Минприроды региона мы запланировали массовое восхождение на Столовую гору, к участию в котором будут приглашены и жители других регионов СКФО. Там же будут организованы развлекательные мероприятия, приуроченные к юбилею", - сказал Мизиев.

Кроме того, по его словам, комитет намерен повторить проведение массового забега, который также будет приурочен к юбилейной дате.

"Учитывая, что у нас успешно и с большим интересом со стороны общественности прошел один Северо-Кавказский забег, то до конца этого сезона мы проведем такой же массовый забег. Мы рассчитываем провести его в сентябре. Хотим сделать забег традиционным и расширять географию его участников, что станет толчком и для развития событийного туризма, а также позволит увеличить въездной поток туристов", - добавил собеседник агентства.

Первый массовый забег в Ингушетии был проведен 1 марта, в нем приняли участие около 400 человек из регионов СКФО. Победитель забега получил приз - 50 тысяч рублей, участник, прибежавший к финишу вторым - 30 тысяч рублей, а бронзовый призер - 20 тысяч.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.

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РоссияИнгушетияСКФО
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