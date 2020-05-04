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75-летие Победы

Сводки Советского информбюро будут транслировать в Ставрополе в День Победы

По городу проедет военный грузовой автомобиль, на котором установят динамики для трансляции песен военных лет

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Власти города Ставрополя проведут акцию "Радио Победы" 9 мая. В городе будут транслировать сводки Советского информбюро, звучавшие в этот день в 1945 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Возможность почувствовать атмосферу, которая царила в День Победы 75 лет назад, появится у ставропольцев 9 мая благодаря городской акции "Радио Победы". По улицам краевой столицы с 12:00 мск до 14:30 мск при помощи станций оповещения будут транслировать реальные записи, звучавшие по радио в далеком 1945 году", - говорится в сообщении.

В День Победы по Ставрополю проедет военный грузовой автомобиль, стилизованный под символику праздника. Управлять машиной будет водитель в военной форме времен Великой Отечественной войны. На автомобиле установят динамики, из которых будут звучать песни военных лет. В зависимости от погодных условий с 5 по 9 мая город также облетит аэростат с Знаменем Победы.

Маршруты всех акций, который пройдут в День Победы, составлены с учетом густонаселенности районов города. Это позволит жителям Ставрополя принять участие в праздновании, не покидая свои дома в условиях действующего в крае режима всеобщей самоизоляции.

По информации городской администрации, в преддверии 75-летия Победы в городе обновили мемориальное панно "Мы победили". Панно было создано в городе в год 70-летия Победы, все это время сбор фотографий ветеранов и бойцов Великой Отечественной войны продолжался. В 2020 году панно дополнили более 1,4 тыс. фотографий, общее число портретов достигло 12 тыс.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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