В Петербурге создали 3D-туры по городским памятникам природы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга создали 3D-туры по особо охраняемым природным территориям города. Сейчас доступны пять онлайн-экскурсий, сообщила в понедельник пресс-служба комитета по природопользованию города.

Туры размещены на экологическом портале Петербурга. Так, можно "посетить" памятники природы "Дудергофские высоты", "Комаровский берег", "Парк Сергиевка", а также природные заказники "Западный Котлин" и "Сестрорецкое болото".

"Такой формат презентации территории сегодня является более современным, наглядным и удобным инструментом для знакомства с живописными уголками природы", - отмечается в сообщении.

Перемещаться по территориям можно с помощью стрелок на панели управления, а также на самих панорамах. 3D-тур дает возможность посмотреть на территории также с высоты птичьего полета.