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75-летие Победы

В Невинномысске установили памятник труженикам тыла и детям войны

Скульптурная композиция расположена на бульваре Мира в центре города

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Памятник труженикам тыла и детям войны установили в моногороде Невинномысске на Ставрополье в преддверии празднования 75-летия Победы. Инициаторами появления памятника стали воспитанники и педагоги местной школы искусств, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"Памятник установлен в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. Его идея принадлежит воспитанникам и преподавателям художественного отделения Детской школы искусств Невинномысска. Воплотить помогли представители местного бизнеса", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

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В Невинномысске установлен памятный знак «Труженикам тыла и детям войны». ⠀ Это новая достопримечательность на обновлённом после благоустройства бульваре Мира. ⠀ Памятник установлен в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. Его идея принадлежит воспитанникам и преподавателям художественного отделения Детской школы искусств Невинномысска. Воплотить помогли представители местного бизнеса. ⠀ Спасибо за этот вклад в сохранение исторической памяти! ⠀ Теперь на бульваре Мира сложился целый мемориальный комплекс: Огонь Вечной Славы, Книга Памяти, памятный знак «Труженикам тыла и детям войны», зенитная установка, памятные знаки десантникам, морякам и пограничникам, фонтан «Тихая вода» и Аллея Героев Отечества. ⠀ К каждому из 48 деревьев уже приготовили памятные таблички с именами героев, высадивших их на аллее во время проведения в Невинномысске Вахты Героев Отечества. ⠀ #ставропольскийкрай #невинномысск #памятьпоколений #мыпомниммыгордимся #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

Скульптурная композиция выполнена в форме ладони, рядом с которой расположены колосья пшеницы и пулеметные патроны. Установили памятник на бульваре Мира, который находится в центральной части города и ранее был реконструирован за счет проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Теперь на бульваре Мира сложился целый мемориальный комплекс: Огонь Вечной Славы, Книга Памяти, памятный знак "Труженикам тыла и детям войны", зенитная установка, памятные знаки десантникам, морякам и пограничникам, фонтан "Тихая вода" и Аллея Героев Отечества", - отметил глава Ставрополья.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края. В годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция в Невинномысске принимала эшелоны с эвакуированными жителями прифронтовых территорий, через станцию следовали санитарные поезда.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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