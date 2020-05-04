В Невинномысске установили памятник труженикам тыла и детям войны

"Памятник установлен в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. Его идея принадлежит воспитанникам и преподавателям художественного отделения Детской школы искусств Невинномысска. Воплотить помогли представители местного бизнеса", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

СТАВРОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Памятник труженикам тыла и детям войны установили в моногороде Невинномысске на Ставрополье в преддверии празднования 75-летия Победы. Инициаторами появления памятника стали воспитанники и педагоги местной школы искусств, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

Скульптурная композиция выполнена в форме ладони, рядом с которой расположены колосья пшеницы и пулеметные патроны. Установили памятник на бульваре Мира, который находится в центральной части города и ранее был реконструирован за счет проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Теперь на бульваре Мира сложился целый мемориальный комплекс: Огонь Вечной Славы, Книга Памяти, памятный знак "Труженикам тыла и детям войны", зенитная установка, памятные знаки десантникам, морякам и пограничникам, фонтан "Тихая вода" и Аллея Героев Отечества", - отметил глава Ставрополья.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края. В годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция в Невинномысске принимала эшелоны с эвакуированными жителями прифронтовых территорий, через станцию следовали санитарные поезда.