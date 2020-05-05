В Приамурье начались выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей.

ТАСС, 5 мая. Выплаты медикам, которые задействованы в работе с зараженными коронавирусом больными, начались в Амурской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Что касается стимулирующих выплат медикам, то они уже осуществлены по областной инфекционной больнице и белогорской больнице. Всего выплаты получат около 400 человек на сумму более 9 млн рублей", - цитируется в сообщении исполняющий обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Сейчас для госпитализации заразившихся коронавирусом, в том числе осложненной пневмонией, предусмотрено шесть инфекционных госпиталей на 417 коек. Завершается модернизация благовещенской городской больницы, ее оборудуют кислородными койками. Все работы планируют завершить к 9 мая.

По данным пресс-службы правительства региона, за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев новой коронавирусной инфекции, всего нарастающим итогом зафиксировано 98 случаев.