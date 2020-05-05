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В Ингушетии намерены летом провести фотофестиваль для развития событийного и экотуризма

Мероприятие планируют сделать регулярным

МАГАС, 5 мая. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии намерен провести летом 2020 года после снятия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, фотофестиваль для развития событийного и экотуризма, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Об этом ТАСС сообщил руководитель комитета Беслан Мизиев.

"После того, как нам разрешат проводить массовые мероприятия, у нас запланирован первый фотофестиваль "Наедине с природой. Навеки с Россией", в этом году он будет приурочен к 250-летию единения региона с Россией. Это будет хороший рывок после такого застоя. В последующем каждое открытие зимнего или летнего туристического сезона в Ингушетии мы будем брендировать этим мероприятием", - сказал Мизиев.

По его словам, комитет намерен сделать фотофестиваль не только ежегодным, но и окружным.

"Виртуальный фотоконкурс, который мы провели в марте в Instagram, и который, можно сказать, стал первым этапом к фестивалю, возымел огромный интерес у жителей СКФО. Фестиваль станет еще и толчком для развития событийного и экотуризма. Наш фестиваль, который мы намерены сделать регулярным, этой осенью станет Северо-Кавказским, мы пригласим к участию регионы округа, что позволит нам привлечь больше туристов из СКФО", - добавил собеседник ТАСС.

1 марта 2020 года комитетом был запущен масштабный республиканский фотопроект для продвижения экологического туризма в регионе, в котором приняли участие фотографы-профессионалы и любители. По условиям конкурса, на фото участников были запечатлены дети в национальных костюмах рядом с животными на фоне гор и башен республики. Победители были вознаграждены призами, а их работы будут использоваться комитетом в рекламе и других фотовыставках для привлечения туристов.

Ранее Мизиев сообщал ТАСС, что 30 из 32 уже имеющихся туристических маршрутов в регионе являются экологическими, это турмаршруты по заповедным зонам. Также ведомство намерено разрабатывать новые экомаршруты и добавить конные прогулки к пешим.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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