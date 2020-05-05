На Ставрополье 400 хирургов начали переподготовку для сопровождения инфицированных

СТАВРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Ставропольский государственный медицинский университет начал переподготовку 400 хирургов края для ликвидации нехватки реаниматологов в регионе, необходимых для работы с пациентами с коронавирусом. Об этом глава субъекта Владимир Владимиров написал на своей странице Instagram во вторник.

"Есть потребность в увеличении количества врачей-реаниматологов, видим для этого возможность в переподготовке врачей других специальностей. В Ставропольском государственном медицинском университете 400 наших хирургов уже начали обучение по сопровождению [зараженных] COVID-19. Четыре группы, по 100 человек в каждой, пройдут специальный недельный курс под руководством опытного врача анестезиолога-реаниматолога. Теория медикам дается дистанционно, практические навыки - будут отрабатываться на базе вуза", - написал он.

Занятия организованы поочередно для разных групп, чтобы не отвлекать врачей надолго от основной работы, рассказал Владимиров. Он подчеркнул, что дополнительное обучение организуется без ущерба для плановой хирургии. "Больничные операционные без врачей не останутся. Но и дополнительные профессионалы, способные действовать в "красной зоне" и лечить больных с коронавирусом, сейчас крайне необходимы", - пояснил губернатор.

Глава региона отметил, что на сегодня ресурсов краевого здравоохранения, в том числе кадров, достаточно, чтобы противостоять коронавирусу. Однако, по его словам, несмотря на это, пока коронавирусная инфекция не отступает на Ставрополье, "необходимо быть готовыми к любому варианту развития ситуации".

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено еще 36 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом, за все время в крае зафиксировано 824 случая заболевания. В тяжелом состоянии на находятся 18 человек, 188 человек выздоровели, 18 пациентов скончались.