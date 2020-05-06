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Ученые ТГУ впервые изучат загрязнение микропластиком самой крупной реки в России

Работы начнутся на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей уже в июне этого года

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) впервые отберут пробы воды и почвы в бассейне Оби, чтобы выяснить, каким образом микропластик распространяется по реке, которая питает воды Карского моря, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Загрязнение микропластиком водных систем - одна из наиболее острых проблем планеты. В ее изучении большинство исследований сконцентрированы на анализе изменений, которые происходят в морях и мировом океане. Пресные водоемы остаются необследованными, поэтому ученые БИ ТГУ решили обратить внимание на самую протяженную реку России - Обь, которая может выступать одним из самых значимых путей переноса микропластика в Арктику. Исследования биологов помогут выяснить, как происходит накопление и распространение отравляющих частиц и может ли экосистема очищаться от них самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

Как отметила руководитель проекта, ученый БИ ТГУ Юлия Франк, которую цитирует пресс-служба, реки играют очень важную роль в транспортировке загрязнителя - сейчас микропластик обнаруживают повсюду, даже там, где нет людей. Для исследования учеными Биологического института сконструирован плавающий пробоотборник, который будет забирать на исследования образцы воды, готовится к развертыванию исследовательская сеть. Также ученые отберут пробы донных отложений, где, по мнению исследователей, организмы-гидробионты, например, черви-олигохеты могут консервировать частицы пластика.

Работы, поддержанные грантом фонда Менделеева, начнутся на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей уже в июне этого года. "Результаты этого проекта позволят впервые рассчитать концентрацию микропластика в природных компонентах речной системы Оби и оценить масштабы потенциального выноса загрязнителя. Это важно как для понимания природных процессов его перераспределения в водных экосистемах, так и для разработки новых эффективных технологий очистки донных отложений", - приводятся в сообщении слова Франк.

Микропластик представляет собой частицы пластика размером от 5 мм до 300 микрометров (1 мм равен 1 тыс. микрометров). Гранулы такого размера не отсеиваются очистными сооружениями. Оказавшись в воде, пластик быстро впитывает токсичные вещества и становится опасным для обитателей подводного мира. По данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих.

Обь - одна из крупнейших рек в мире, протекающая в Западной Сибири. Ее длинна составляет 3 650 км, площадь водосборного бассейна - 2 990 000 кв. км. Река впадает Карское море, которое входит в Северный морской путь. На всей протяженности Оби находятся 14 городов, в том числе, областные центры Новосибирск и Барнаул.

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