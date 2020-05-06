Документальный видеофильм "Письма с фронта" сняли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Журналисты регионального издания и сотрудники Национального музея Республики Дагестан в преддверии 75-летия Победы подготовили документальный фильм "Письма фронта". В нем прозвучат более десятка писем участников Великой Отечественной войны из архивов музея, сообщила ТАСС автор проекта Малика Курбанова.

"Проект начался с публикации писем в газете "Дагестанская правда". Сейчас мы решили сделать видео-версию проекта - это небольшой документальный фильм, где в исполнении сотрудников музея звучат письма, отправленные солдатами и офицерами с фронтов Великой Отечественной войны. Эти письма публикуются впервые - три четверти века они хранились архивах Национальный музей Республики Дагестан имени Тахо-Годи. Мы бережно изымали из архива письма советских солдат, расшифровывали их, возрождая лица, характеры, чувства", - рассказала Курбанова.

По ее словам, в фильм войдут 10-15 писем. Он будет размещен на официальных страницах музея, газеты "Дагестанская правда" и Минкультуры Дагестана в социальных сетях, также обсуждается возможность демонстрации его на республиканском телевидении.

Из Дагестана на фронт ушли 180 тыс. человек, из которых более 90 тыс. погибли. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на территории Украины и Белоруссии, на Северном Кавказе, участвовали в освобождении народов стран Европы. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 75 дагестанцев удостоены высоких званий Героев Советского Союза и России, восемь человек стали полными кавалерами ордена Славы.