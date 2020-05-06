В Севастополе в День Победы военные корабли впервые дадут артиллерийские залпы

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота в Севастополе в День Победы впервые дадут артиллерийские залпы, говорится в среду в сообщении отдела информационного обеспечения флота.

"На 9 мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы торжественные мероприятия, среди которых впервые со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы", - сообщили на флоте.

Уточняется, что праздник начнется с торжественного построения личного состава кораблей и воинских частей с выносом боевых знамен и копий Знамени Победы. Завершится построение ритуалом подъема государственного флага России, Военно-морского флага и флагов расцвечивания в воинских частях и на кораблях флота. Затем одновременно с праздничными молебнами в войсковых храмах, которые пройдут без участия личного состава, состоится возложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя группами военнослужащих численностью не более пяти человек.

"В Севастопольской бухте состоится парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей", - отметили на флоте.

По данным пресс-службы, затем в небе над городом-героем пройдет демонстрационный пролет авиации. Завершится празднование Дня Победы проведением артиллерийского салюта под трансляцию дикторского озвучивания, каждый из 30 залпов будет посвящен важнейшим событиям Великой Отечественной войны. "По решению властей Севастополя и командования Черноморского флота, в связи с противоэпидемическими ограничениями в регионе трансляции праздничных мероприятий Дня Победы пройдут в эфире региональных телевизионных каналов", - отмечается в сообщении.

Также в День Победы запланировано участие командования Черноморского флота в выпуске офицеров Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.