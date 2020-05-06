Волгоградская область с начала года сэкономила на госзакупках для бюджета 1 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Экономия бюджета Волгоградской области с начала 2020 года благодаря системе государственных закупок составила 1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

"Более 1 млрд рублей составила в регионе экономия бюджетных средств по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных заказчиков по итогам января - апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, в течение первых четырех месяцев 2020 года в регионе проведено 3 422 закупки с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов 18,5 млрд рублей. "Благодаря повышению качества закупочного процесса, созданию эффективных условий развития конкурентной среды и обеспечению максимальной прозрачности при проведении торгов удалось добиться более рационального использования бюджетных средств - экономия составила 983 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Еще 60 млн рублей, по информации властей, удалось сэкономить за счет системы "Электронный магазин". За четыре месяца в этой торговой системе выполнено 18 856 закупок малого объема, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов по которым превысила 1,2 млрд рублей. Система "Электронный магазин" действует в Волгоградской области с сентября 2019 года, с ее помощью все организации региона осуществляют закупки малого объема. По оценке областных властей, этот механизм повышает открытость процесса, обеспечивает свободный доступ к торгам субъектам малого и среднего бизнеса, повышает конкуренцию.

В ноябре прошлого года депутаты Волгоградской областной думы приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Предыдущие три года в Волгоградской области принимался бездефицитный бюджет, на 2020 год он был принят с профицитом в 200 млн рублей. Доходы в следующем году запланированы в размере 108,9 млрд рублей, расходы - 108,7 млрд рублей. С таким же профицитом в размере 200 млн рублей запланирован бюджет на 2021 год, плановое превышение доходов над расходами в 2022 году составит уже 500 млн рублей.