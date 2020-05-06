КРСК будет проводить еженедельные онлайн-консультации с бизнесом по инвестпроектам

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) планирует каждую неделю организовывать онлайн-конференции с инициаторами инвестиционных проектов в макрорегионе. Как сообщила в среду пресс-служба корпорации, дистанционное общение поможет предпринимателям преодолеть последствия распространения коронавируса.

"АО "Корпорация развития Северного Кавказа" при поддержке региональных корпораций начинает проведение кол-конференций с инициаторами инвестиционных проектов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Взаимодействие в режиме онлайн с предпринимателями в регионах СКФО поможет бизнесу в преодолении последствий непростой ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, такие общие конференции в режиме онлайн планируется проводить еженедельно. Для того, чтобы принять участие в мероприятиях и получить консультации, предпринимателям необходимо обратиться в корпорации развития в своих регионах.

"Инициаторы инвестиционных проектов в субъектах СКФО не намерены снижать свою инвестиционную активность, но их интересует, как будет организована работа, в какой степени и какие механизмы господдержки будут применены", - приводятся в сообщении слова директора департамента по регионам КРСК Нурали Резванова.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.