{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В мурманском аэропорту отменили все авиарейсы, кроме двух на Москву

Причину сокращения рейсов в аэропорту комментировать не стали

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Все авиарейсы, кроме ночного и утреннего на Москву, отменили в аэропорту Мурманск. Об этом в среду сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Мурманск.

"У нас одна Москва: в 10:35 рейс вылетел, ближайший рейс в 04:35. В Петербург вчера был рейс в 20 часов, сегодня его нет. Это зависит от авиакомпаний, они каждый день могут ввести или отменить рейсы. Мы принимаем и отправляем рейсы, аэропорт технически готов", - сказали в справочной службе.

В аэропорту не прокомментировали причину сокращения рейсов, но уточнили, что авиакомпании перешли на код-шеринговые перевозки, когда один рейс эксплуатируют несколько компаний. "Перевозчиком является S7, но он отдает квоту другим авиакомпаниям, что позволяет обеспечить загруженность рейса", - пояснили в справочной.

По информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, в связи с эпидемиологической обстановкой, здание аэровокзала аэропорта Мурманск закрывается на время отсутствия рейсов и открывается только за три часа до вылета рейса по расписанию.

Ранее из аэропорта Мурманск выполнялись авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск и Анталью.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Аренда игрушек и тепловизоры, распознающие лица. Какой бизнес успешен в эпоху пандемии
Для кого-то коронавирус стал не ударом, приведшим к банкротству, а наоборот — импульсом, позволившим сделать скачок вперед, перепрофилировать производство, нарастить его мощности, создав новые рабочие места и в разы увеличив доходы. Рассказываем несколько успешных бизнес-историй в условиях пандемии — их немного, но они все же есть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС