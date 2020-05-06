В мурманском аэропорту отменили все авиарейсы, кроме двух на Москву

МУРМАНСК, 6 мая. /ТАСС/. Все авиарейсы, кроме ночного и утреннего на Москву, отменили в аэропорту Мурманск. Об этом в среду сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Мурманск.

"У нас одна Москва: в 10:35 рейс вылетел, ближайший рейс в 04:35. В Петербург вчера был рейс в 20 часов, сегодня его нет. Это зависит от авиакомпаний, они каждый день могут ввести или отменить рейсы. Мы принимаем и отправляем рейсы, аэропорт технически готов", - сказали в справочной службе.

В аэропорту не прокомментировали причину сокращения рейсов, но уточнили, что авиакомпании перешли на код-шеринговые перевозки, когда один рейс эксплуатируют несколько компаний. "Перевозчиком является S7, но он отдает квоту другим авиакомпаниям, что позволяет обеспечить загруженность рейса", - пояснили в справочной.

По информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, в связи с эпидемиологической обстановкой, здание аэровокзала аэропорта Мурманск закрывается на время отсутствия рейсов и открывается только за три часа до вылета рейса по расписанию.

Ранее из аэропорта Мурманск выполнялись авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Архангельск и Анталью.