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Центральный парк благоустроят в ставропольском селе Новоселицкое

Там построят детские игровые площадки, спортивно-игровую зону и экогородок

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края благоустроят центральный парк в селе Новоселицкое в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". Там построят детские игровые площадки, спортивно-игровую зону и экогородок, сообщила в среду пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Село Новоселицкое в этом году принимает участие в реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. Здесь запланировано благоустроить центральный парк, в котором на протяжении длительного времени не проводилось никаких ремонтных работ. За годы эксплуатации имеющиеся пешеходные дорожки разрушились, освещение перестало работать, а зоны отдыха и детские игровые и спортивные площадки вообще отсутствовали", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будет создано сразу несколько зон отдыха. Среди них детская спортивно-игровая зона, где будет несколько площадок для детей разного возраста. Для самых маленьких над площадкой с игровым оборудованием предусмотрено обустройство навеса.

Отмечается, что построят также площадку с песчаным покрытием, где будет размещена канатная дорога. Проектом предусмотрено создание экогородка, где смогут отдыхать дети и взрослые. В этой зоне запланировано обустройство нескольких типов покрытий - резиновое, деревянный настил и дорожки из теннисита. Вся зона будет выполнена в пейзажном стиле.

По данным министерства, в 2020 году запланированы масштабные работы по преображению 30 общественных пространств, на них направлено 1,5 млрд рублей. За три года реализации проекта по благоустройству в крае обновили 294 дворовых, 86 общественных территорий и один городской парк. А до 2024 года на Ставрополье будет благоустроено более 1 170 общественных пространств.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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