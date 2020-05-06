В Воронежской области создали мемориал погибшим в военной операции "Малый Сатурн"

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Строители возвели в Верхнемамонском районе Воронежской области мемориальный комплекс "Осетровский плацдарм" в память о военной операции "Малый Сатурн" времен Великой Отечественной войны, после которой фашистские войска прекратили наступление на Сталинград. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"В Верхнемамонском районе завершено строительство мемориального комплекса "Осетровский плацдарм", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

По ее данным, мемориальный комплекс создан к 75-летию Победы, он расположен недалеко от автотрассы М-4 "Дон" и состоит из центральной аллеи с монументальной композицией, главной стелы высотой более 30 м, обзорной площадки, воинского захоронения советских солдат, а также окопов времен Великой Отечественной войны. В дальнейшем в комплексе планируют построить часовню и музей.

Осетровский плацдарм в Верхнемамонском районе стал местом крупного сражения Великой Отечественной войны - с 16 по 31 декабря 1942 года у села Осетровка началась Среднедонская наступательная операция под кодовым названием "Малый Сатурн". Итогом операции стал прорыв вражеского фронта шириной 340 км, отказ фашистов от дальнейшего наступления на Сталинград и полный разгром 26 германских дивизий, 2-й венгерской и 8-й итальянской армий, а также румынских частей. В результате операции "Малый Сатурн" советские войска 25 января 1943 года смоли окончательно освободить Воронеж, бои за который шли 212 дней. В этих сражениях погибли около 400 тыс. советских воинов.